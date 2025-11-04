Денис Сєдашов

Боєць ММА Френсіс Нганну відповів на заяву американського відеоблогера та боксера Джейка Пола, який раніше звинуватив камерунця у страху вийти проти нього в ринг.

Мудро добирай слова, хлопче. Згоден, тобі потрібен хтось, хто покарає тебе за те, що ти зробив із Майком Тайсоном. Але тримайся своєї лінії. Френсіс Нганну

Choose your words wisely boy. I agree that you need someone to discipline you for what you did to Mike Tyson, but stay in your lane.😤 https://t.co/EpBFWrKMjk — Francis Ngannou (@francis_ngannou) November 4, 2025

Раніше Френсіса розглядали серед можливих суперників Пола після зриву бою з Джервонтою Девісом, який мав відбутися 14 листопада.

Джейк Пол висміяв відмову Френсіса Нганну від бою.