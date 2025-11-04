«Мудро добирай слова». Нганну звернувся до Пола після скасування бою
Камерунський боєць порадив відеоблогеру «триматися своєї лінії»
близько 1 години тому
Боєць ММА Френсіс Нганну відповів на заяву американського відеоблогера та боксера Джейка Пола, який раніше звинуватив камерунця у страху вийти проти нього в ринг.
Мудро добирай слова, хлопче. Згоден, тобі потрібен хтось, хто покарає тебе за те, що ти зробив із Майком Тайсоном. Але тримайся своєї лінії.
Раніше Френсіса розглядали серед можливих суперників Пола після зриву бою з Джервонтою Девісом, який мав відбутися 14 листопада.
Джейк Пол висміяв відмову Френсіса Нганну від бою.
