Олег Гончар

Американський відеоблогер та боксер важкої ваги Джейк Пол (12-1, 7 КО) активно шукає суперника на випадок, якщо чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) не зможе вийти на ринг через юридичні перипетії.

Бій заплановано на 14 листопада в Маямі, але, за даними Майка Коппінджера, подію можуть перенести на 12 чи 19 грудня.

Представники Пола вже зробили офіційну пропозицію Раяну Гарсії про поєдинок у грудні. Втім, угода малоймовірна, оскільки промоутер Гарсії, Golden Boy, зосереджений на переговорах про великий бій на початку 2026-го року з Маріо Барріосом.

Список потенційних замін не обмежується Гарсією. До Ентоні Джошуа та Теренса Кроуфорда зверталися з пропозиціями. Розглядають ще Френсіса Нганну та Нейта Діаса.

Проблеми Девіса пов’язані з новим позовом від колишньої дівчини про насильство. Це вже не перший скандал, який загрожує кар’єрі чемпіона.