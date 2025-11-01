Олег Шумейко

Грандіозний бій Джервонти Девіса (30-0-1, 28 KO) та Джейка Пола під загрозою зриву.

У чемпіона світу знову проблеми з законом. «Танка» знову звинувачують у домашньому насиллі. Baller Alert повідомляє, що колишня подруга Девіса Кортні Россел серйозно постраждала – жорстокий напад, удушення та викрадення.

За інформацією джерела, Джервонта прийшов до дівчини на роботу, схопив, почав душити та потягнув до запасного виходу. Після чого на парковці жорстко побив Россел. Кортні розповіла, що під час стосунків з боксером також зіштовхувалася з неприйнятним – побиття, образи та погрози вбивством.

Від Девіса вимагають відшкодування збитків. Наразі справа має розглядатися у громадянському суді, але існує ймовірність, що буде й кримінальне переслідування.

Нагадаємо, що 14 листопада Девіс мав провести поєдинок з боксуючим блогером Джейком Полом.