Денис Сєдашов

Відомий американський блогер і професійний боксер Джейк Пол поділився власним рейтингом найбільш переоцінених спортсменів усіх часів. Свої думки він озвучив у коментарі для порталу Bloody Elbow.

У топ-10, за версією Пола, опинилися представники різних видів спорту — від бейсболу до боксу та футболу. До списку потрапили навіть легендарні імена, такі як Бейб Рут і Кріштіану Роналду, а також чинні зірки боксу й американського футболу.

Топ-10 найпереоціненіших спортсменів в історії:

Бейб Рут (бейсбол) Тревор Лоуренс (американський футбол, НФЛ) Кріштіану Роналду (футбол) Раян Гарсія (бокс) Конор Макгрегор (ММА) Дак Прескотт (американський футбол, НФЛ) Ентоні Едвардс (баскетбол) Сауль Альварес (бокс) Туа Таговайлоа (американський футбол, НФЛ) Ентоні Джошуа (бокс)

«Пол — лузер». Стрікленд заявив про бажання битися з Джейком Полом.