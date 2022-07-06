Джейк Пол відмовився від поєдинку з Томмі Ф'юрі

Замість британця блогер поб'ється з сином легенди суперважкої ваги

Американський відеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) відмовився від поєдинку проти британського боксера Томмі Ф'юрі (8-0, 4 КО). Про зміну суперника повідомив в Twitter журналіст Кріс Меннікс.



Поєдинок Пола і Ф'юрі зірвався вдруге з вини британця. Спочатку Томмі отримав травму і був замінений на Тайрона Вудлі, а зараз його не пустили в США.

Замість брата Тайсона Ф'юрі 6 серпня Пол поб'ється з Хасімом Рахманом-молодшим (12-1).

Рахман – це син колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Хасіма Рахмана. У квітні американець дострокового програв Джеймсу МакКензі Моррісону.