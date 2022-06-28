Томмі Ф'юрі заборонили в'їзд в США

Бій з Джейком Полом знаходиться під загрозою

Британський боксер напівважкої ваги Томмі Ф'юрі (8-0, 4 КО), який є братом Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) отримав заборону на в'їзд в США, де відбудеться його бій з Джейком Полом (5-0, 4 КО).



«Я можу стояти тут і говорити, що не зробив нічого поганого, але я й гадки не маю, чому мені заборонений в'їзд в США. Я весь цей час готувався до поєдинку, і це все, чим займався останнім часом. Я поняття ні з чим пов'язаний мій заборона на в'їзд. Як і моя команда або мої адвокати».

‼️ Tommy Fury has revealed that he's been denied entry to the US for the Jake Paul press conference, putting their fight in major doubt…



[:f09f93bd:️ TommyTNTFury] pic.twitter.com/vMN78sTudc — Michael Benson (MichaelBensonn) June 28, 2022

Нагадаємо, раніше в'їзд в США двічі забороняли Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, 6 серпня Ф'юрі в Нью - Йорку повинен провести бій проти відеоблоггера Джейка Пола.