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Томмі Ф'юрі заборонили в'їзд в США

Бій з Джейком Полом знаходиться під загрозою
Бокс Професійний бокс
21:58
Томмі Ф'юрі заборонили в'їзд в США

Британський боксер напівважкої ваги Томмі Ф'юрі (8-0, 4 КО), який є братом Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) отримав заборону на в'їзд в США, де відбудеться його бій з Джейком Полом (5-0, 4 КО).

«Я можу стояти тут і говорити, що не зробив нічого поганого, але я й гадки не маю, чому мені заборонений в'їзд в США. Я весь цей час готувався до поєдинку, і це все, чим займався останнім часом.

Я поняття ні з чим пов'язаний мій заборона на в'їзд. Як і моя команда або мої адвокати».


Нагадаємо, раніше в'їзд в США двічі забороняли Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, 6 серпня Ф'юрі в Нью - Йорку повинен провести бій проти відеоблоггера Джейка Пола.

Карен Агабекян
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Томмі Ф'юрі

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