Белфорт викликав на поєдинок Томмі Ф'юрі
Томмі Ф'юрі заборонили в'їзд в США
Бій з Джейком Полом знаходиться під загрозою
21:58
Британський боксер напівважкої ваги Томмі Ф'юрі
(8-0, 4 КО), який є братом Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) отримав заборону на в'їзд в США, де відбудеться його бій з Джейком Полом (5-0, 4 КО).
«Я можу стояти тут і говорити, що не зробив нічого поганого, але я й гадки не маю, чому мені заборонений в'їзд в США. Я весь цей час готувався до поєдинку, і це все, чим займався останнім часом.
Я поняття ні з чим пов'язаний мій заборона на в'їзд. Як і моя команда або мої адвокати».
‼️ Tommy Fury has revealed that he's been denied entry to the US for the Jake Paul press conference, putting their fight in major doubt…— Michael Benson (MichaelBensonn) June 28, 2022
[:f09f93bd:️ TommyTNTFury] pic.twitter.com/vMN78sTudc
Нагадаємо, раніше в'їзд в США двічі забороняли Тайсону Ф'юрі.
Нагадаємо, 6 серпня Ф'юрі в Нью - Йорку повинен провести бій проти відеоблоггера Джейка Пола.
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