Джейк Пол витратив $30 мільйонів за бій з Тайсоном на здійснення дитячої мрії
Американець придбав ранчо
близько 1 години тому
Американський блогер і професійний боксер Джейк Пол розповів, на що витратив гонорар у розмірі 30 мільйонів доларів, отриманий за бій проти легендарного Майка Тайсона.
За словами Пола, частину гонорару він витратив на здійснення давньої мрії — придбання ранчо. Слова наводить Bloody Elbow.
За бій з Тайсоном я заробив приблизно 30 мільйонів доларів. Ще не оголошував про це публічно, але на ці гроші мені вдалося здійснити мрію — купити ранчо. Це не сталося одразу після поєдинку. Я мріяв про це останні 15 років. Саме тому я так багато працюю. Мені просто подобається все, що пов’язано з цим стилем життя: полювання, водні лижі, квадроцикли, риболовля.
Пол додав, що ще з дитинства, коли часто жив із батьком у хатинках, мріяв повернути ті відчуття. Ранчо обійшлося йому в 39 мільйонів доларів — значно дорожче, ніж він планував витратити.
Коли я вперше побачив це місце, відразу зрозумів — я повинен його купити.
Нагадаємо, поєдинок відбувся 16 листопада 2024 року, тривав усі вісім раундів і завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.
Сніданок чемпіона? Джейк Пол харчується тостом і яєчнею перед важливим боєм.
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