Денис Сєдашов

Американський блогер і професійний боксер Джейк Пол розповів, на що витратив гонорар у розмірі 30 мільйонів доларів, отриманий за бій проти легендарного Майка Тайсона.

За словами Пола, частину гонорару він витратив на здійснення давньої мрії — придбання ранчо. Слова наводить Bloody Elbow.

За бій з Тайсоном я заробив приблизно 30 мільйонів доларів. Ще не оголошував про це публічно, але на ці гроші мені вдалося здійснити мрію — купити ранчо. Це не сталося одразу після поєдинку. Я мріяв про це останні 15 років. Саме тому я так багато працюю. Мені просто подобається все, що пов’язано з цим стилем життя: полювання, водні лижі, квадроцикли, риболовля. Джейк Пол

Пол додав, що ще з дитинства, коли часто жив із батьком у хатинках, мріяв повернути ті відчуття. Ранчо обійшлося йому в 39 мільйонів доларів — значно дорожче, ніж він планував витратити.

Коли я вперше побачив це місце, відразу зрозумів — я повинен його купити. Джейк Пол

Нагадаємо, поєдинок відбувся 16 листопада 2024 року, тривав усі вісім раундів і завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Сніданок чемпіона? Джейк Пол харчується тостом і яєчнею перед важливим боєм.