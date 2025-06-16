Денис Сєдашов

Американський боксер і блогер Джейк Пол розповів, що йому потрібно скинути ще близько 6 кг перед майбутнім боєм проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Поєдинок заплановано на 27 червня в Honda Center у місті Анахайм (США). Повідомляє The Mirror.

У неділю 28-річний Пол опублікував у соцмережах фото свого скромного сніданку — тост і трохи яєчні. Такий раціон здивував його підписників, однак боксер пояснив: невелика порція обрана не випадково, адже зараз він активно працює над зниженням ваги.

«Сніданок для схуднення» – підписав Джейк Пол світлину в Instagram, додавши смайлик зі сльозами та сміхом.

«Трохи віскі не завадить». Джейк Пол про найемоційніший момент життя.