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THE FOOTBALL REVIEW

Томмі Ф'юрі: «Я впевнений, що поєдинок з Джейком Полом відбудеться»

Бій вже двічі зривався через британця
Бокс Професійний бокс
08:10
Томмі Ф'юрі: «Я впевнений, що поєдинок з Джейком Полом відбудеться»

Британський напівважковаговик Томмі Ф'юрі (8-0, 4 КО) в Instagram повідав про свої плани після заборони на в'їзд в США і зриву бою з відеоблогером Джейком Полом (5-0, 4 КО).

«Спустошений і розчарований через проблеми з в'їздом в США. Це я і моя команда ніколи не могли передбачити. Залишив цю ситуацію своїм адвоката, оскільки відмова у в'їзді в країну є дуже серйозною проблемою, яку потрібно вирішити.

Я впевнений, що цей поєдинок відбудеться, коли вдасться вирішити питання з в'їздом. Але хочу відзначити, що також буду битися в нейтральній країні, куди можуть потрапити обидві сторони. Це може статися в будь-який час, в будь-якому місці, де завгодно».

Як повідомлялося, Джейк Пол вже домовився про бій проти Хасіма Рахмана-молодшого, який замінить Томмі Ф'юрі.


Карен Агабекян
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Джейк Пол Томмі Ф'юрі

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