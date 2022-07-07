«Тест на допінг, два мільйони та тампони». Зухвалий блогер Джейк Пол все ж поб’ється з Томмі Ф’юрі
Томмі Ф'юрі: «Я впевнений, що поєдинок з Джейком Полом відбудеться»
Бій вже двічі зривався через британця
08:10
Британський напівважковаговик Томмі Ф'юрі (8-0, 4 КО) в Instagram повідав про свої плани після заборони на в'їзд в США і зриву бою з відеоблогером Джейком Полом (5-0, 4 КО).
«Спустошений і розчарований через проблеми з в'їздом в США. Це я і моя команда ніколи не могли передбачити. Залишив цю ситуацію своїм адвоката, оскільки відмова у в'їзді в країну є дуже серйозною проблемою, яку потрібно вирішити.
Я впевнений, що цей поєдинок відбудеться, коли вдасться вирішити питання з в'їздом. Але хочу відзначити, що також буду битися в нейтральній країні, куди можуть потрапити обидві сторони. Це може статися в будь-який час, в будь-якому місці, де завгодно».
Як повідомлялося, Джейк Пол вже домовився про бій проти Хасіма Рахмана-молодшого, який замінить Томмі Ф'юрі.
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