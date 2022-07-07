Томмі Ф'юрі: «Я впевнений, що поєдинок з Джейком Полом відбудеться»

Британський напівважковаговик Томмі Ф'юрі (8-0, 4 КО) в Instagram повідав про свої плани після заборони на в'їзд в США і зриву бою з відеоблогером Джейком Полом (5-0, 4 КО).

Я впевнений, що цей поєдинок відбудеться, коли вдасться вирішити питання з в'їздом. Але хочу відзначити, що також буду битися в нейтральній країні, куди можуть потрапити обидві сторони. Це може статися в будь-який час, в будь-якому місці, де завгодно».