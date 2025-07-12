Олег Гончар

Відеоблогер і боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) в інтерв’ю Happy Punch висловився про чемпіона WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

За словами Пола, Кроуфорд невідомий широкій публіці та програє в цьому навіть його матері.

«Ніхто не знає, хто такий Теренс Кроуфорд. Вважаю, що навіть у моєї мами більше підписників, ніж у нього. І це не жарт». Джейк Пол

37-річний Кроуфорд є одним із найкращих боксерів світу, непереможним у 41 поєдинку, і готується до мегафайту проти Сауля «Канело» Альвареса, який відбудеться 13 вересня 2025 року в Лас-Вегасі. Цей поєдинок обіцяє стати головною боксерською подією року.

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олекандр Усик вважає Кроуфорда кращим боксером P4P.