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Джо Джойс можуть організувати бій з Уайлдером

Промоутер британця готовий до переговорів
Бокс Професійний бокс
07:45
Джо Джойс можуть організувати бій з Уайлдером

Промоутер британського суперважковаговика Джо Джойса (14-0, 13 КО) Френк Уоррен заявив, що готовий звести свого підопічного з екс-чемпіоном світу американцем Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com.

«У мене немає проблем з тим, щоб організувати цей поєдинок. Абсолютно немає ніяких проблем. Якщо всі сторони зацікавлені, то я б це зробив. Чому б нам не спробувати влаштувати цей бій? Це буде відмінний бій. З нашого боку немає проблем.

Я можу поговорити про цей поєдинок з Шеллі Фінкелем. Я думаю, що ми все ж дочекаємося повернення Уайлдера. Я чув, що його бій відбудеться восени, але не можу стверджувати».

Нагадаємо, Джойс свій наступний поєдинок проведе 24 вересня.

Карен Агабекян
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Джо Джойс Френк Уоррен

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