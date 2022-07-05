Джо Джойс висловився про співпрацю Джошуа з Гарсією
Джо Джойс можуть організувати бій з Уайлдером
Промоутер британця готовий до переговорів
07:45
Промоутер британського суперважковаговика Джо Джойса (14-0, 13 КО) Френк Уоррен заявив, що готовий звести свого підопічного з екс-чемпіоном світу американцем Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com.
«У мене немає проблем з тим, щоб організувати цей поєдинок. Абсолютно немає ніяких проблем. Якщо всі сторони зацікавлені, то я б це зробив. Чому б нам не спробувати влаштувати цей бій? Це буде відмінний бій. З нашого боку немає проблем.
Я можу поговорити про цей поєдинок з Шеллі Фінкелем. Я думаю, що ми все ж дочекаємося повернення Уайлдера. Я чув, що його бій відбудеться восени, але не можу стверджувати».
Нагадаємо, Джойс свій наступний поєдинок проведе 24 вересня.