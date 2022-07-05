Джо Джойс можуть організувати бій з Уайлдером

Промоутер британського суперважковаговика Джо Джойса (14-0, 13 КО) Френк Уоррен заявив, що готовий звести свого підопічного з екс-чемпіоном світу американцем Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com.

Я можу поговорити про цей поєдинок з Шеллі Фінкелем. Я думаю, що ми все ж дочекаємося повернення Уайлдера. Я чув, що його бій відбудеться восени, але не можу стверджувати».