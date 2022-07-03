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Джо Джойс наступний бій проведе 24 вересня

Цей поєдинок може стати останнім перед титульним
Бокс Професійний бокс
14:59
Джо Джойс наступний бій проведе 24 вересня

Промоутер Френк Уоррен розповів про наступний поєдинок свого суперважковаговика Джо Джойса (14-0, 13 КО ). Слова промоутера приводить портал Boxing Scene.

«Джо поб'ється 24 вересня. Ми сядемо і поговоримо про наступного опонента.

Джойс – обов'язковий претендент на пояс WBO. Коли 20 серпня відбудеться реванш між Усиком та Джошуа, все повинно утрястися. Так чи інакше, але все владнається».

Нагадаємо, раніше Джойс достроково виграв у німця румунського походження Крістіана Хаммера.

Карен Агабекян
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