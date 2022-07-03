Джойс: «Я впевнений, що нокаутую Усика та Джошуа»
Джо Джойс наступний бій проведе 24 вересня
Цей поєдинок може стати останнім перед титульним
14:59
Промоутер Френк Уоррен розповів про наступний поєдинок свого суперважковаговика Джо Джойса (14-0, 13 КО ). Слова промоутера приводить портал Boxing Scene.
«Джо поб'ється 24 вересня. Ми сядемо і поговоримо про наступного опонента.
Джойс – обов'язковий претендент на пояс WBO. Коли 20 серпня відбудеться реванш між Усиком та Джошуа, все повинно утрястися. Так чи інакше, але все владнається».
Нагадаємо, раніше Джойс достроково виграв у німця румунського походження Крістіана Хаммера.
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