Джо Джойс розповів, коли поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі

Британець також збирається провести проміжний поєдинок

Джо Джойс / Фото: Twitter

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі 37-річний британець Джо Джойс (15-0, 14 КО) в інтерв'ю Sky Sports висловився про гіпотетичний бій за повноцінний титул проти переможця поєдинку за абсолютне чемпіонство між Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) і Олександром Усиком (20-0, 13 КО).



За словами Джойса, поки він чекає бій з Ф'юрі або Усиком, то проведе ще поєдинок.

«Я планую провести бій в березні, поки всі інші будуть битися між собою. Влітку мене чекатиме гучний поєдинок з Усиком або Ф'юрі. Я буду готовий, оскільки не збираюся просиджувати штани, а буду битися. Не розумію, коли люди просто сидять і чекають великий бій. Таким чином вони лише іржавіють, а коли отримують шанс, то з тріском провалюються. Вам завжди потрібно хотіти покращувати свої навички, вчитися і рости як боєць, виправляти помилки, і бути частиною захопливих боїв, про які будуть говорити фанати. У боксі треба не забувати розважати інших, а не просто всіма силами триматися за непереможений рекорд».

Нагадаємо, раніше промоутер Джойса пообіцяв підопічному хороші поєдинки в 2023-му.



