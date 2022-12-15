Промоутер Дюбуа розповів, чи завадить Деніель поєдинку Ф’юрі – Усик
Уоррен: «В наступному році Дюбуа і Джойс можуть взяти участь в декількох хороших поєдинках»
Промоутер обіцяє своїм підопічним бої, але не факт, що титульні
04:55
Даніель Дюбуа, Джо Джойс
Британський промоутер Френк Уоррен висловився про свої підопічних Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО) і Джо Джойсі (15-0, 14 КО).
«Дюбуа наступний у черзі на титул претендента. Це згідно керуючим органам, але, очевидно, що WBA має пріоритет. Йому потрібно просто продовжувати битися.
Дюбуа і Джойс в дуже зручному положенні, оскільки вони в наступному році можуть взяти участь в декількох хороших поєдинках».
Нагадаємо, раніше Дюбуа став претендентом на титул WBA, але в команді Уоррена для бою з чемпіоном Олександром Усиком вирішили віддати пріоритет Тайсону Ф'юрі.
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