Уоррен: «В наступному році Дюбуа і Джойс можуть взяти участь в декількох хороших поєдинках»

Промоутер обіцяє своїм підопічним бої, але не факт, що титульні

Даніель Дюбуа, Джо Джойс

Британський промоутер Френк Уоррен висловився про свої підопічних Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО) і Джо Джойсі (15-0, 14 КО).



«Дюбуа наступний у черзі на титул претендента. Це згідно керуючим органам, але, очевидно, що WBA має пріоритет. Йому потрібно просто продовжувати битися. Дюбуа і Джойс в дуже зручному положенні, оскільки вони в наступному році можуть взяти участь в декількох хороших поєдинках».

Нагадаємо, раніше Дюбуа став претендентом на титул WBA, але в команді Уоррена для бою з чемпіоном Олександром Усиком вирішили віддати пріоритет Тайсону Ф'юрі.