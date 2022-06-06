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Джо Джойс висловився про співпрацю Джошуа з Гарсією

Британець через це рішення чекає більш цікавий реванш з Усиком
Бокс Професійний бокс
11:57
Джо Джойс висловився про співпрацю Джошуа з Гарсією

Британський суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves висловився про рішення Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) співпрацювати з американським тренером Робертом Гарсією.

«Думаю, що в реванші з Усиком нас чекає гарне стилістичне протистояння, оскільки Джошуа необхідно в цей раз нав'язати Усику бійку. Давайте подивимося, чи вистачить йому часу для внесення змін, які він отримає від Роберта. Потрібен час, щоб пристосуватися і ознайомитися з новою технікою. Потім потрібно показати її в спарингах і в бою.

Скільки їм залишилося? Шість тижнів? Давайте подивимося, чи зможе Джошуа внести актуальні зміни, і побачимо, що станеться».

Нагадаємо, планується що реванш Усика з Джошуа відбудеться 23 липня в Саудівській Аравії, але дата може бути перенесена.

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Теги

Роберт Гарсія Ентоні Джошуа Джо Джойс

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