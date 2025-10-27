Джон Ф’юрі: «Зупинка бою Паркера була запізнілою»
Батько Тайсона критикує рефері за повільність
близько 2 годин тому
Батько ексчемпіона світу Тайсона Ф’юрі Джон Ф’юрі різко прокоментував перемогу тимчасового чемпіона WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) над Джозефом Паркером (36-4, 24 КО). В інтерв’ю Boxing News 24/7 він назвав зупинку бою в 11-му раунді надто повільною.
«Він виглядав розгромленим — Джо програв. На нього посипалися нищівні удари, а він практично не захищався. Десять секунд такого штурму — надто багато. Не можна дозволяти кутовому ударнику на кшталт Вордлі безперешкодно розбивати суперника».
Ф’юрі визнав небезпеку Вордлі, оскільки той займав перше місце в рейтингу.
Джон вважає, що Паркер міг обрати легшу ціль, але вийшов проти надзвичайно небезпечного боксера.
Також він вважає, що рефері мав зупинити бій раніше, щоб уникнути зайвих ушкоджень.
WBO зобов’язала чемпіона Олександра Усика провести наступний бій проти Вордлі.