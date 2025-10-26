Олег Гончар

Непереможний суперважковаговик Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) здобув перемогу над тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-4, 24 КО), зупинивши його у 11-му раунді.

Після бою Вордлі в інтерв’ю iFL TV звернувся до абсолютного чемпіона Олександра Усика.

«Вважаю, Усик — людина слова. Він пообіцяв бій із переможцем, я ним став. Тож виходь на ринг, дитинко» Фабіо Вордлі

Британець мріє провести бій у рідному Іпсвічі на стадіоні Portman Road, який вміщує понад 30 тисяч глядачів. Він підкреслив, що не хоче отримувати повноцінний титул без бою.

«Я звик добиватися всього в рингу. Не планую отримувати пояс поштою. Хочу завоювати його так само, як і цей». Фабіо Вордлі

WBO вимагає від Усика обов’язкового захисту або відмови від поясу. Перемога Вордлі робить його головним кандидатом на титульний бій.