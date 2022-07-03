Джошуа: «Ф'юрі – цікавий персонаж, але я б не погодився на його допомогу»

Ентоні впевнений, що Тайсон не зможе його нічому навчити

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) прокоментував заяву власника пояса WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО), який був готовий стати його тренером перед реваншем з Олександром Усиком (19-0, 13 КО ). Слова британця приводить boxingscene.com.

«Чи є щось, чого я можу у нього навчитися? Якщо чесно, то немає. Ти людина, що завершила кар'єру. Піди і випий пива, розслабся, допоможи іншим людям, які цього потребують. Чому ти говориш про мене? Ф'юрі – цікавий персонаж, але я б не погодився на його допомогу. Я роблю свою справу, а він свою. Можу лише побажати йому удачі у всіх починаннях». Нагадаємо, реванш Джошуа проти Усика відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.



Карен Агабекян