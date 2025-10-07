Олег Гончар

Генеральний директор промоутерської компанії Balmoral Езекіель Адаму запропонував ексчемпіону світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) провести бій з конголезьким боксером Мартіном Баколе (21-2-1, 16 КО) в Нігерії, повідомляє Sky Sports.

Адаму зазначив, що вони мали попередню розмову і планують продовжити переговори з метою організації поєдинку в першому кварталі 2026 року.

«Усі знають, що Джошуа давно мріє провести бій в Африці перед завершенням кар’єри, і ми переконані, що найкращим місцем для цього є Нігерія. Це країна з найбільшим населенням на континенті — близько 250 мільйонів людей, а також економічний центр усієї Африки. Переваг безліч, і ми впевнені, що зможемо втілити цю ідею в життя». Езекіель Адаму

Раніше Баколе сам заявляв про бажання битися з Джошуа саме в Африці. Востаннє Ентоні виходив на ринг у вересні 2024 року, програвши нокаутом Даніелю Дюбуа. Баколе свій останній бій провів у травні проти Ефе Аджагби, який завершився внічию.