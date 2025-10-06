Баколе кинув виклик Джошуа: «Я нокаутую його у Нігерії»
Конголезець хоче провести бій проти Ей Джея в Африці
близько 1 години тому
Конголезький важковаговик Мартін Баколе (21-2, 16 KO), колишній спаринг-партнер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), висловив бажання провести поєдинок із британцем. Слова наводить Sky Sports.
Він заявив, що готовий нокаутувати Джошуа і запропонував провести бій у Нігерії, підкресливши повернення боксу до Африки.
Я б з радістю провів бій з Ентоні Джошуа. Ми обидва африканські бійці, і тепер ми бачимо, як бокс повертається в Африку. Якщо ми вийдемо на ринг, я його нокаутую. Без сумнівів. Я навіть нокаутирую його в Нігерії, перед його ж публікою. Це бій, який потрібно організувати. І нам потрібно зробити це в Африці. Це буде «Гуркіт у джунглях II».
Белью назвав боксера, який може загрожувати Усику.