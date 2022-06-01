Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»

За словами Ентоні, вони з Робертом не намагаються змінити його стиль

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО) розповів про початок роботи з досвідченим американським тренером Робертом Гарсією, який буде його готувати до реваншу проти чемпіона світу WBO, IBF і WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО). Слова «Ей Джея» приводить портал Boxingscene.

«Гарсія зараз тут. Ми з ним працюємо над кількома моментами. Як я думаю, мова йде не про зміну мого стилю, а про його досвід і те, що він знає на чемпіонському рівні тощо. Було безцінним додати це в тренувальний табір. Головне, що я щасливий і небезпечний боєць. Я в хорошому місці. У мене все добре».

Нагадаємо, раніше Гарсія заявив, що Джошуа талановитіший Усика і Ф'юрі.



