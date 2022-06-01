Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
01:10
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Хорватія - Україна

Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»

За словами Ентоні, вони з Робертом не намагаються змінити його стиль
Бокс Професійний бокс
01 червня 22:32
Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24- 2, 22 КО) розповів про початок роботи з досвідченим американським тренером Робертом Гарсією, який буде його готувати до реваншу проти чемпіона світу WBO, IBF і WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО). Слова «Ей Джея» приводить портал Boxingscene.

«Гарсія зараз тут. Ми з ним працюємо над кількома моментами. Як я думаю, мова йде не про зміну мого стилю, а про його досвід і те, що він знає на чемпіонському рівні тощо. Було безцінним додати це в тренувальний табір.

Головне, що я щасливий і небезпечний боєць. Я в хорошому місці. У мене все добре».

Нагадаємо, раніше Гарсія заявив, що Джошуа талановитіший Усика і Ф'юрі.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Роберт Гарсія Ентоні Джошуа

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Бокс Професійний бокс
01 червня 21:30
Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Бокс Професійний бокс
01 червня 17:45
Каллум Сміт повернеться на ринг в андеркарті реваншу Усик – Джошуа
Каллум Сміт повернеться на ринг в андеркарті реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
01 червня 12:59
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Промоутер Усика спростував інформацію про перенесення реваншу з Джошуа
Бокс Професійний бокс
01 червня 08:40
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Бокс Професійний бокс
31 травня 19:31
Реванш Усик - Джошуа відкладений до середини серпня
Реванш Усик - Джошуа відкладений до середини серпня
Бокс Професійний бокс
31 травня 15:40

Новини: Бокс

Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»
Джошуа: «Ми з Гарсією працюємо над кількома моментами»
Професійний бокс
01 червня 22:32
Офіційно оголошено реванш Радченка проти Шпільки
Офіційно оголошено реванш Радченка проти Шпільки
Професійний бокс
01 червня 21:53
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Професійний бокс
01 червня 21:30
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Аматорський бокс
01 червня 21:08
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Хирн: «Канело ні в якому разі не відмовиться від реваншу з Біволом»
Професійний бокс
01 червня 20:45
Конлан битиметься з Марріагой на шоу в Белфасті
Конлан битиметься з Марріагой на шоу в Белфасті
Професійний бокс
01 червня 20:43
Кличко буде жертвувати Україні по 63,5 грн з продажу кожної своєї книги чеською мовою
Кличко буде жертвувати Україні по 63,5 грн з продажу кожної своєї книги чеською мовою
Професійний бокс
01 червня 19:58
Продивус про Сосновського: «Ближче до завершення кар'єри він змінив свої пріоритети зі спортивних на фінансові»
Продивус про Сосновського: «Ближче до завершення кар'єри він змінив свої пріоритети зі спортивних на фінансові»
Аматорський бокс
01 червня 19:30
Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Камбосос: «Лопес дійсно думав: «Хто це австралієць?»
Професійний бокс
01 червня 19:30
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини