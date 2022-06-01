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Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»

Спеціаліст готує британця до реваншу з українцем
Бокс Професійний бокс
17:45
Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»

Новоспечений тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія розповів про підготовку до реваншу проти Олександра Усика (19-0, 13 КО), повідомляє talkSPORT.

«Думаю, що Ентоні талановитіше Усика й Ф'юрі. Вони є відмінними бійцями. Усик здобув чудову перемогу, у нього відмінний стиль, а Ф'юрі є справжньою особистістю у важкій вазі.

Але я думаю, що у Ентоні Джошуа більше навичок, і якщо говорити про них, то він ще повинен вірити в себе. Він повинен вірити, що його навички досить гарні, щоб перемогти їх обох, і він повинен це зробити. Йому потрібно сказати самому собі: «Можливо, я міг би отримати удар від тих хлопців, але вони не зможуть витримати мої удари». Потрібно мислити так.

Я працював з багатьма іншими бійцями з такою ж проблемою і їм потрібно змінити це. Вони повинні змінити свій менталітет і мислення. Вони не можуть добре виглядати в таких умовах.

Що стосується талантів, я вважаю, що він найкращий супертяж, він дуже талановитий, але йому потрібно бути в тренажерному залі з іншими тренерами з іншими бійцями, які підштовхнуть його. Йому потрібно змінити своє ставлення до мене, оскільки він не може отримати удар і посміхнутися.

Ви знаєте, що з ним сталося в бою проти Усика. Він пропускав удари і посміхався. Ви знаєте, що він віддає належне своєму супернику.

Ти повинен бути злий, коли тебе вдарили. Йому потрібен такий менталітет – цей інстинкт вбивці. Звучить погано, але на рингу хочеться завдати шкоди супернику».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гарсія став тренером Джошуа.


Карен Агабекян
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Теги

Олександр Усик Ентоні Джошуа Роберт Гарсія

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