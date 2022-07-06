Пітер Ф’юрі розповів, як Джошуа перемогти неймовірного майстра Усика
Джошуа назвав улюбленого боксера в хевівейті
Тут розходяться його та Усика думки
13:17
Фото: Twitter
Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в інтерв’ю iFL TV назвав свого улюбленого боксера «королівського» дивізіону:
Мій улюблений боксер хевівейту – Майк Тайсон. Але, безумовно, Мухаммед Алі – найвеличніший боксер як у рингу, так і за його межами.
Майк Тайсон для мене просто феноменальний. Я навіть не можу описати чому. Він просто номер один.
Нагадаємо, що в серпні AJ проведе другий поєдинок з Олександром Усиком (19-0, 13 KO).