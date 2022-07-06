Джошуа назвав улюбленого боксера в хевівейті

Тут розходяться його та Усика думки

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Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в інтерв’ю iFL TV назвав свого улюбленого боксера «королівського» дивізіону:



Мій улюблений боксер хевівейту – Майк Тайсон. Але, безумовно, Мухаммед Алі – найвеличніший боксер як у рингу, так і за його межами. Майк Тайсон для мене просто феноменальний. Я навіть не можу описати чому. Він просто номер один.

Нагадаємо, що в серпні AJ проведе другий поєдинок з Олександром Усиком (19-0, 13 KO).