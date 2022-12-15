Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA

Ентоні вважає, що йому нічого доброго в клітці не світить
Бокс Професійний бокс
07:26
Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA
Ентоні Джошуа / Фото: marca

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) зізнався в інтерв'ю GQ, що його б побили в MMA.

«Мені б там просто відбили дупу. Величезна повага цим хлопцям, але це не моя професія, оскільки вони витратили роки на тренуваннях грепплінгу, боротьби, кікбоксингу, тейкдауни і всякі прийоми. Те ж саме, якби вони прийшли в бокс, то я точно знаю, що дав би прикурити кожному з них в рингу».

Також Джошуа розповів, що в дитинстві займався дзюдо, але цей вид єдиноборств йому не сподобався.

«Я пробував займатися дзюдо, коли був молодший. Виявилося, що це дуже непростий вид спорту. Знаєте, коли тобі 11-12 років, то останнє, що тобі хочеться робити, так це щоб тебе кидали на голову. Тому я зав'язав з ним».

Нагадаємо, Джошуа вже замислюється про завершення кар'єри.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ентоні Джошуа

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Екстренер Джошуа – про поєдинок з Усиком: «Ми виступили краще, ніж будь-хто очікував»
Екстренер Джошуа – про поєдинок з Усиком: «Ми виступили краще, ніж будь-хто очікував»
Бокс Професійний бокс
14 грудня 18:30
«Як швидко плине час». Джошуа думає про завершення кар'єри
«Як швидко плине час». Джошуа думає про завершення кар'єри
Бокс Професійний бокс
13 грудня 19:44
Джошуа – про можливий перехід в UFC: «Це не моя професія»
Джошуа – про можливий перехід в UFC: «Це не моя професія»
Бокс Професійний бокс
13 грудня 18:59
Джошуа: «Ділліан Уайт в цілому крутіший за Ф'юрі»
Джошуа: «Ділліан Уайт в цілому крутіший за Ф'юрі»
Бокс Професійний бокс
13 грудня 17:15
1
Джошуа повернеться в ринг в березні-квітні, а влітку може побитися з Уайлдером
Джошуа повернеться в ринг в березні-квітні, а влітку може побитися з Уайлдером
Бокс Професійний бокс
13 грудня 12:25
Хірн: «Джошуа збирає нову команду»
Хірн: «Джошуа збирає нову команду»
Бокс Професійний бокс
12 грудня 16:59

Новини: Бокс

Хірн назвав імена двох наступних суперників Альвареса
Хірн назвав імена двох наступних суперників Альвареса
Професійний бокс
11:42
«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
Професійний бокс
10:34
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Хірн побачив у Теофімо Лопеса регрес після перемоги над Ломаченком
Професійний бокс
09:52
Лапін розповів, навіщо вся команда Усика приїхала на бій Ф'юрі – Чісора
Лапін розповів, навіщо вся команда Усика приїхала на бій Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
09:28
Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Іноуе підніметься у вазі, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу
Професійний бокс
08:48
Джо Джойс розповів, коли поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі
Джо Джойс розповів, коли поб'ється з переможцем бою Усик – Ф'юрі
Професійний бокс
08:22
Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном
Енніс зізнався, що його розчарувала новина про бій з Чухаджяном
Професійний бокс
07:48
Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA
Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA
Професійний бокс
07:26
Хірн: «Ми ніколи не просили у Околі 500 тисяч фунтів стерлінгів»
Хірн: «Ми ніколи не просили у Околі 500 тисяч фунтів стерлінгів»
Професійний бокс
06:50
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини