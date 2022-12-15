Джошуа оцінив можливість побитися за правилами MMA

Ентоні вважає, що йому нічого доброго в клітці не світить

Ентоні Джошуа / Фото: marca

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) зізнався в інтерв'ю GQ, що його б побили в MMA.



«Мені б там просто відбили дупу. Величезна повага цим хлопцям, але це не моя професія, оскільки вони витратили роки на тренуваннях грепплінгу, боротьби, кікбоксингу, тейкдауни і всякі прийоми. Те ж саме, якби вони прийшли в бокс, то я точно знаю, що дав би прикурити кожному з них в рингу».

Також Джошуа розповів, що в дитинстві займався дзюдо, але цей вид єдиноборств йому не сподобався.

«Я пробував займатися дзюдо, коли був молодший. Виявилося, що це дуже непростий вид спорту. Знаєте, коли тобі 11-12 років, то останнє, що тобі хочеться робити, так це щоб тебе кидали на голову. Тому я зав'язав з ним».

Нагадаємо, Джошуа вже замислюється про завершення кар'єри.



