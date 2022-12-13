Джошуа – про можливий перехід в UFC: «Це не моя професія»
«Як швидко плине час». Джошуа думає про завершення кар'єри
Ей Джей вважає, що кінець його боксерської кар'єри близький
13 грудня 19:44
Я збитий з пантелику, я стара людина, куди подівся час? Я дивлюся на це так, ніби я не на початку своєї кар'єри і не в середині, а в самому її кінці.
Швидко пролетів час, зараз я повинен дійсно переконатися, що я виконав велику частину роботи, яку я коли-небудь робив, і щоб останні роки мали значення.
Особисто я завжди думав, що, напевно, буду плакати, коли завершиться бокс в моїй кар'єрі, тому що я багато вкладаю в нього як всередині, так і за межами рингу.
Джошуа повернеться в ринг в березні-квітні, а влітку може побитися з Уайлдером.