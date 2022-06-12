Дюбуа: «Я був би щасливий битися з переможцем бою Усик - Джошуа»
Джошуа підпише багаторічний контракт з DAZN. Британець отримає космічну суму
Колишній чемпіон світу буде проводити по два поєдинки в рік
20:51
Ентоні Джошуа / Фото - belfasttelegraph.co.ukЕкс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) укладе угоду з DAZN. Про це в Twitter повідомляє Майкл Бенсон з посиланням на Telegraph Sport.
Контракт буде розрахований на тривалий термін і в ньому буде прописано проведення по 2 боя в рік. За цією угодою британець запрацює сотні мільйонів доларів протягом найближчих 3-5 років.
Перший поєдинок з DAZN буде реванш проти чемпіона WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО). Він буде транслюватися по системі PPV.
Відзначимо, що раніше у Джошуа був контракт з Sky Sports.
Раніше стало відомо, що чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) може провести поєдинок з переможцем реваншу Усик – Джошуа.
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