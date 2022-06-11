Ф'юрі веде переговори про бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа

«Циганський Король» може і не завершить кар'єру

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) може провести поєдинок з переможцем реваншу між володарем титулів WBA, WBO і IBF Олександром Усикvо (19-0, 13 KO) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO). Відповідні переговори «Циганський Король» веде в даний час, повідомляє Daily Mail.

Едді Хирн вважає, що Тайсон Ф'юрі більше не вийде на ринг, якщо Ентоні Джошуа не переможе в реванші з Олександром Усик. Реванш Усик - Джошуа перенесений на серпень.