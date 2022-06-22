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Джошуа - про другий бій з Усик: «Я король камбеков»

AJ прокоментував прийдешній реванш з українцем
Бокс Професійний бокс
07:30
Джошуа - про другий бій з Усик: «Я король камбеков»

Колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) прокоментував прийдешній реванш з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Британця цитує ресурс Boxing247:

«Найкрутіше в тому, що я отримав другий шанс. Коли я був підлітком, то постійно влипав у всякого роду неприємності, але потім вищі сили послали мені другий шанс - і я прийшов в бокс. Опинившись в залі, я вчепився в цей спорт обома руками і вже не відпускав.

Якщо ви знайомі зі мною і моєю історією, то знаєте, що я король камбеков. Я можу впасти, але нікому не втримати мене внизу, адже я завжди сповнений духу. Навіть у найважчі часи я знаю, що в кінцевому підсумку все буде добре.

Так що ми продовжуємо рухатися вперед. Бажаю Усик удачі і всього найкращого! 20-го серпня мені не терпиться влаштувати шоу для кожного, хто прийде на арену».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Рене Тер Велде
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик

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