Джошуа - про другий бій з Усик: «Я король камбеков»

Колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) прокоментував прийдешній реванш з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Британця цитує ресурс Boxing247:

Якщо ви знайомі зі мною і моєю історією, то знаєте, що я король камбеков. Я можу впасти, але нікому не втримати мене внизу, адже я завжди сповнений духу. Навіть у найважчі часи я знаю, що в кінцевому підсумку все буде добре.

Так що ми продовжуємо рухатися вперед. Бажаю Усик удачі і всього найкращого! 20-го серпня мені не терпиться влаштувати шоу для кожного, хто прийде на арену».