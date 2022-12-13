Джошуа – про можливий перехід в UFC: «Це не моя професія»

Ексчемпіон світу в суперважкій дивізіоні(24-3, 22 КО) розповів, що не бажає виступати UFC.

Це схоже на те, коли вони приходять в бокс. Я знаю, що надрал б їм зад.

Я пробував себе в дзюдо, коли був молодший. Це було дуже складно, і коли тобі 10-12 років, останнє, що ти хочеш, опинитися підкинутим в повітря і приземлитися на голову, тому я зупинився.