Джошуа: «Ділліан Уайт в цілому крутіший за Ф'юрі»
Джошуа – про можливий перехід в UFC: «Це не моя професія»
Британець вважає, що йому б там надерли зад
13 грудня 18:59
Мені б надерли зад. Честь і хвала їм, але це не моя професія, і я буду поважати тих хлопців, які витратили роки на тренування, боротьбу, стійку, тейкдаун, сабмішн.
Це схоже на те, коли вони приходять в бокс. Я знаю, що надрал б їм зад.
Я пробував себе в дзюдо, коли був молодший. Це було дуже складно, і коли тобі 10-12 років, останнє, що ти хочеш, опинитися підкинутим в повітря і приземлитися на голову, тому я зупинився.
WBA офіційно призначило Усику в наступному бою боксувати з Дюбуа.