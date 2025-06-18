Денис Сєдашов

Тренер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Бен Девісон в інтерв’ю talkSPORT поділився деталями, які могли вплинути на невиразний виступ його підопічного в останньому поєдинку проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). За словами наставника, підготовка до бою була далекою від ідеальної.

Це не виправдання, і Ентоні сам ніколи цього не казав, але він дуже пізно прибув до роздягальні через непередбачувані обставини. Усе відбувалося у великому поспіху, і це точно не найкраща ситуація перед таким боєм. Бен Девісон

Тренер додав, що зазвичай команда проводить тривалу та ретельну розминку, однак цього разу на неї майже не було часу.

Не можу сказати точно, чи це вплинуло на його дії в рингу, але якщо хтось помітив, що щось було не так, — можливо, причина саме в цьому. Водночас я не вважаю це головною причиною поразки. Бен Девісон

Фінансовий нокаут. Джошуа випереджає Ф’юрі за статками, попри менші гонорари.