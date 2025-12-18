Олег Гончар

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та боксер/блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) успішно пройшли зважування перед поєдинком.

Джошуа показав на зважуванні — 110,4 кг. Це найменша вага Ентоні з вересня 2021 року, коли він вийшов на бій з Усиком. Джейк Пол — 98,25 кг — друга найважча вага в кар’єрі після 103,4 кг проти Майка Тайсона.

Джошуа перед цим боєм мав важити не більше 111,13 кг.

Бій Джейк Пол — Ентоні Джошуа відбудеться 19 грудня в Маямі. Трансляція — на Netflix.