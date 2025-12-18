Єгор Голуб висловився про співпрацю з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та оцінив налаштування перед поєдинком британця з Джейком Полом. Тренера цитує vringe.com:

У нас гарні професійні стосунки. Ми добре спілкуємося, ладнаємо, розуміємо один одного. Але минуло лише 3 місяці, тому крок за кроком. Потрібен час.

Олександр Усик – це Олександр Усик, а Ентоні Джошуа – це Ентоні Джошуа, це два боксери різного типу. Різна вага, різний зріст, тому це інший боксер. Щодо навичок – побачимо 19 грудня.

Для мене немає простих поєдинків у боксі. Хто завгодно, хто стоїть навпроти нашої команди, нашого боксера – ми всіх поважаємо та ставимося з повагою. І з боксом ніхто не жартує.