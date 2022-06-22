Джошуа: «У першому бою Усик виявився краще, тепер я повинен все змінити»

Британець прокоментував майбутній реванш з українцем

Колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) прокоментував майбутній реванш з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

AJ цитує ресурс Boxing247:

«У першому бою з Усик, він надрав мені дупу. Я повинен прийняти ту поразку як чоловік. Я вважаю себе відповідальним. Я така людина, яка може визнати, коли виявився не правий і тримати високо голову, коли прав. У бою в вересні, Усик виявився кращим. Тепер, 20-го серпня я повинен все змінити. Я не люблю все ускладнювати, тому що суть геніальності, це простота. Іноді, якщо ви будете спрощувати речі, то зможете досягти великих результатів. Я бажаю команді Усика успішного тренувального табору. Те ж саме і з моєю командою. Роберт Гарсія чудовий тренер. Не можу дочекатися, коли знову побачу вас всіх на стадіоні. Ми проведемо відмінний вечір боксу».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.