Джошуа висловив повагу Усику, братам Кличкам та всьому українському народу

Фото: boxingscene.com

Колишній чемпіон надважкої ваги Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) виразив повагу народу України, який бореться з російським агресором. Слова британця приводить boxingscene.com:



Світ дивиться на вас, допомагає вам. Кому б не потрібна була допомога в важкі часи, отримає її від нас, – особливо народ України в даний момент.