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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Джошуа висловив повагу Усику, братам Кличкам та всьому українському народу

Ентоні розуміє, які складні часи зараз для України
Бокс Професійний бокс
19:03
Джошуа висловив повагу Усику, братам Кличкам та всьому українському народу
Фото: boxingscene.com

Колишній чемпіон надважкої ваги Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) виразив повагу народу України, який бореться з російським агресором. Слова британця приводить boxingscene.com:

Велика повага Усику, братам Кличкам, всім в Україні. Я знаю, наскільки важко це було, та тяжкі часи не тривають довго. Вище голову.

Світ дивиться на вас, допомагає вам. Кому б не потрібна була допомога в важкі часи, отримає її від нас, – особливо народ України в даний момент.

Олександр Усик (19-0, 13 KO) розповів, що у війні з росією у нього загинули друзі.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Ентоні Джошуа війна

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