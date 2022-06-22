«Польоти ракет та винищувачі, цей жах – як це може додати мотивації?» Усик зізнався, що у війні з росією у нього загинули друзі

Українець після початку повномасштабного вторгнення повернувся на Батьківщину

Фото: boxingscene.com Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) сумнівається, що повномасштабне вторгнення рф в Україну може додати мотивації в реванші з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO). Українця цитує boxingscene.com:

Мої друзі і близькі мені люди загинули на війні. Коли так багато людей страждає, взагалі не можу уявити, як це може на мене впливати на краще. Я був там перший місяць і на власні очі бачив, що коїлося. Польоти ракет та винищувачів. Це жах. Промоутер українця натякнув на місце проведення потенційного поєдинку Усика з Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).

Олег Шумейко-молодший