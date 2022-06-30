Джошуа: «Я до останнього думав, що виграю бій з Усик, але в моєму кутку навіть ніхто не намагався сказати зворотне»

Британець розповів, чому прийняв рішення звільнити свою стару команду після першого поєдинку з українцем

Колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) розповів, чому прийняв рішення звільнити свою стару команду після першого поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO). AJ цитує видання telegraph.co.uk: «Я до останнього думав, що виграю бій з Усик, але в моєму кутку навіть ніхто не намагався сказати зворотне. Тренер повинен бути психологом і сказати своєму бійцеві, що необхідно щось міняти, так як ти програєш. Це було схоже: «Бий подвійний джеб, правий прямий і лівий хук». Мені ніхто не сказав: «Серісь з цим виродком, тому що ти програєш». Звичайно, в бою ти повинен подолати свій розум і зробити більше того, на що здатний. Це поєдинок за звання чемпіона світу і тренер повинен підбадьорити свого бійця в певний момент. Клянуся, я думав, що вигравав бій, а в моєму кутку не було реального спілкування, яке могло б що - то поміняти. Я нікого не звинувачую, але під час поєдинку у мене не було відчуття, що програю. Ось чому, коли оголосили переможця, я був розчарований. Просто було складно прийняти це. Зараз, коли я оцінив ситуацію, думаю, що Усик виграв з перевагою в три раунди». Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Рене Тер Велде