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Джошуа: «Я не можу сказати, що мені подобається вважатися андердогом»

Ентоні сподівається після реваншу з Усиком змінити ситуацію
Бокс Професійний бокс
08:58
Джошуа: «Я не можу сказати, що мені подобається вважатися андердогом»
Ентоні Джошуа / Фото: Boxing Scene

Екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) заявив, що йому не подобається бути андердогом перед реваншем з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО). Слова британця приводить портал britishboxers.co.uk.

«Я не можу сказати, що мені подобається вважатися андердогом, оскільки в цьому випадку ти не знаходишся на вершині. Але що є, то є. У цій ситуації мені необхідно навчитися справлятися з цим, потрібно зберегти сильний настрій і продовжувати прогресувати. Сподіваюся, що скоро ми повернемося на вершину.

У всіх нас є свої фанати і тому я не знаю, чи можна назвати цей бій домашнім для мене. Я впевнений, що Усика теж люблять в Саудівській Аравії. Він хороший боєць і відмінний представник боксу в світі. Але, звичайно, коли я вийду на ринг, у мене напевно виникне вайб з уболівальниками».

Нагадаємо, реванш між Джошуа з Усик відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.

Раніше Едді Хірн заявив, що для Джошуа поразка від Усика було набагато складніше пережити ніж від Руїса.

Карен Агабекян
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Олександр Усик Ентоні Джошуа

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