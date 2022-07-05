Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»

Ентоні Джошуа / Фото: AP

Промоутер екс-чемпіона світу британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Едді Хірн порівняв поразки свого підопічного в боях проти Енді Руїса (34-2, 22 КО) та Олександра Усика (19-0, 13 КО). Слова промоутера приводить портал boxingnews24.com.



Після поразки Енді Руїсу він міг сказати: «Мене просто зловили. Я не повинен був програти, але програв». А у випадку з Усиком все було інакше, він не може так сказати, оскільки його повністю перебоксували. Він прийшов з неправильним планом на бій і його переміг більш технічний боксер.

Тому поразка від Усика було набагато важче прийняти. Тепер він повинен стати краще і повернутися з правильним планом на бій. Перед другим боєм з Руїсом всі говорили: «Тобі не потрібно битися, ти повинен перебудуватися». А тепер йому радять бути більш агресивним і відпустити руки. Це не так просто зробити в бою з таким бійцем, як Усик. Тому Джошуа зараз дуже важко».