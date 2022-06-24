Джошуа: «Перемога над Усиком зробить мене легендою боксу»
Джошуа: «Я розберуся зі своїми слабкостями і знову стану чемпіоном»
AJ заявив, що виправить помилки після поразки від Олександра Усика
10:30
Колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в інтерв'ю ESPN заявив, що виправить помилки після поразки від чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO).
«Мені комфортніше, коли я знаю, що вже був з бійцем на рингу раніше, але в кінцевому підсумку суперник може стати зовсім іншим. Я виразно відчуваю, що мій підхід до тренувань змінився, адже я знав, що був недостатньо хороший в аспектах, в яких мене викрили.
У мене є третій шанс стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. Я не вийду на ринг з думкою, що це буде легко. Я розберуся зі своїми слабкостями, а потім пересвідчуся, що все роблю правильно, і знову стану чемпіоном. Я вважаю, що однозначно можу впоратися з цим завданням.
Зараз кажуть, що я недостатньо хороший, так що це мотивує мене довести, зворотне. Справа в тому, що складно отримати належне, коли ти на вершині».
Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.