Джошуа: «Я розберуся зі своїми слабкостями і знову стану чемпіоном»

Колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в інтерв'ю ESPN заявив, що виправить помилки після поразки від чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO).

У мене є третій шанс стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. Я не вийду на ринг з думкою, що це буде легко. Я розберуся зі своїми слабкостями, а потім пересвідчуся, що все роблю правильно, і знову стану чемпіоном. Я вважаю, що однозначно можу впоратися з цим завданням.

Зараз кажуть, що я недостатньо хороший, так що це мотивує мене довести, зворотне. Справа в тому, що складно отримати належне, коли ти на вершині».