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Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

Джошуа: «Якщо Ф'юрі хоче 500 мільйонів, то нехай штовхає своє л*йно, і, можливо, він їх отримає»

Британець прокоментував слова співвітчизника
Бокс Професійний бокс
10:30
Джошуа: «Якщо Ф'юрі хоче 500 мільйонів, то нехай штовхає своє л*йно, і, можливо, він їх отримає»

Колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в інтерв'ю iFL TV прокоментував слова власника титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) про те, що він повернеться на ринг заради бою з переможцем реваншу AJ з Олександром Усиком (19-0, 13 KO), якщо йому заплатять півмільярда доларів.

«Що ви хочете від мене почути? Ні, йому слід попросити тільки 100 мільйонів? Молодець, штовхай своє д*рьмо. Якщо ти хочеш 500 мільйонів або мільярд, то штовхай своє д*рьмо, і, можливо, ти їх отримаєш. Говори, поки це не стане реальністю. Якщо він хоче цього, то хто-то заварить цю кашу. Люди дійсно хочуть знову побачити, як Тайсон Ф'юрі б'ється. Я ціную це. Необхідно говорити, поки твої слова не втіляться в життя.

Якщо хто - то кине йому виклик, то Тайсон повернеться на кілька боїв. Чому б не повернутися заради парочки хороших махачів? Він все ще бере участь в бійцівської грі. Відставка не означає, що ти повністю закінчив. Це просто означає, що зараз тобі потрібно піти і взяти паузу».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

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Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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