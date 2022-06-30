Джошуа: «Якщо Ф'юрі хоче 500 мільйонів, то нехай штовхає своє л*йно, і, можливо, він їх отримає»

Британець прокоментував слова співвітчизника

Колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в інтерв'ю iFL TV прокоментував слова власника титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) про те, що він повернеться на ринг заради бою з переможцем реваншу AJ з Олександром Усиком (19-0, 13 KO), якщо йому заплатять півмільярда доларів.

«Що ви хочете від мене почути? Ні, йому слід попросити тільки 100 мільйонів? Молодець, штовхай своє д*рьмо. Якщо ти хочеш 500 мільйонів або мільярд, то штовхай своє д*рьмо, і, можливо, ти їх отримаєш. Говори, поки це не стане реальністю. Якщо він хоче цього, то хто-то заварить цю кашу. Люди дійсно хочуть знову побачити, як Тайсон Ф'юрі б'ється. Я ціную це. Необхідно говорити, поки твої слова не втіляться в життя. Якщо хто - то кине йому виклик, то Тайсон повернеться на кілька боїв. Чому б не повернутися заради парочки хороших махачів? Він все ще бере участь в бійцівської грі. Відставка не означає, що ти повністю закінчив. Це просто означає, що зараз тобі потрібно піти і взяти паузу».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.