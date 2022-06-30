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Джошуа зізнався, що фінансово допомагає українцям

Володимир Кличко допоміг Ентоні знайти відповідні благодійні фонди
Бокс Професійний бокс
19:38
Джошуа зізнався, що фінансово допомагає українцям
Ентоні Джошуа / Фото: MARCA

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО ) розповів про свою допомогу українцям. Слова «Ей Джея» приводить портал The Sun.

«Я говорив з Володимиром Кличком про пожертвування на благодійність. Я дивився на те, що відбувається і просто хотів дізнатися, як зможу допомогти.

Я про це питав особисто у нього. Він порадив пожертвувати до фондів, що ввозять предмети першої допомоги в Україну. Він попросив мене зняти відео, але я вважаю, що краще, коли мої дії говорять голосніше моїх слів.

Я намагаюся не купувати Lamborghini і Ferrari, дорогий годинник, золоті ланцюжки тощо. Я намагаюся направляти частину свого доходу, на допомогу іншим. Зараз я допомагаю людям в Україні та Нігерії, і своїй общині в Великобританії і моєму рідному Уотфорду.

Я допомагаю Україні зараз, коли це важливо, оскільки це йде від щирого серця».

Нагадаємо, 20 серпня в Саудівській Аравії Джошуа проведе реванш з Олександром Усиком.


Карен Агабекян
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Ентоні Джошуа Володимир Кличко

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