Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш

Поєдинок між українцем і британцем відбудеться в Саудівській Аравії

Чемпіон світу з версій WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) і колишній лідер хевівейту Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) отримають рівні гонорари в реванші, незважаючи на статус претендента AJ.

На кону поєдинку буде близько 80 мільйонів доларів, повідомляє Daily Star. Таким чином, українець і британець зароблять по 40 мільйонів доларів за другий бій.

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.