Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Виносив «Реал», з перших днів у ЗСУ» – «Кривбас» записав хіт про Вернидуба
Зараз в ефірі
17:30
live
Пресконференція до бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа. Саудівська Аравія. Пряма трансляція
16:45
Хокей. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Руан - Ред Бул Зальцбург

Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш

Поєдинок між українцем і британцем відбудеться в Саудівській Аравії
Бокс Професійний бокс
16:20
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш

Чемпіон світу з версій WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) і колишній лідер хевівейту Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) отримають рівні гонорари в реванші, незважаючи на статус претендента AJ.

На кону поєдинку буде близько 80 мільйонів доларів, повідомляє Daily Star. Таким чином, українець і британець зароблять по 40 мільйонів доларів за другий бій.

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик

Коментарі 2

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.
21 червня 2022р. 17:47
Коли обидва отримують рівні гроші,двобій втрачає мотивацію та стає не таким яскравим.
0 0
Відповісти
21 червня 2022р. 17:24
nepogani zaprazynku
0 0
Відповісти

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ф'юрі: «Усик занадто хороший боксер для Джошуа»
Ф'юрі: «Усик занадто хороший боксер для Джошуа»
Бокс Професійний бокс
15:25
Усик відповів чи збирається нокаутувати Джошуа в реванші
Усик відповів чи збирається нокаутувати Джошуа в реванші
Бокс Професійний бокс
14:51
«Кольори свободи». Усик прилетів в Саудівську Аравію в особливій футболці
«Кольори свободи». Усик прилетів в Саудівську Аравію в особливій футболці
Бокс Професійний бокс
13:43
Бредлі: «Джошуа необхідно стати сильніше ментально перед боєм з Усик»
Бредлі: «Джошуа необхідно стати сильніше ментально перед боєм з Усик»
Бокс Професійний бокс
12:50
Красюк: «Усик буде спілкуватися з медіа і доносити повідомлення світу наскільки це можливо»
Красюк: «Усик буде спілкуватися з медіа і доносити повідомлення світу наскільки це можливо»
Бокс Професійний бокс
11:14
Екс-чемпіон світу розповів, як Джошуа виграти у Усика
Екс-чемпіон світу розповів, як Джошуа виграти у Усика
Бокс Професійний бокс
11:04

Новини: Бокс

Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Професійний бокс
16:20
Ф'юрі: «Усик занадто хороший боксер для Джошуа»
Ф'юрі: «Усик занадто хороший боксер для Джошуа»
Професійний бокс
15:25
Усик відповів чи збирається нокаутувати Джошуа в реванші
Усик відповів чи збирається нокаутувати Джошуа в реванші
Професійний бокс
14:51
Українець святкував перемогу на турнірі у вишиванці – організатори попросили її зняти
Українець святкував перемогу на турнірі у вишиванці – організатори попросили її зняти
Аматорський бокс
14:35
«Кольори свободи». Усик прилетів в Саудівську Аравію в особливій футболці
«Кольори свободи». Усик прилетів в Саудівську Аравію в особливій футболці
Професійний бокс
13:43
Бредлі: «Джошуа необхідно стати сильніше ментально перед боєм з Усик»
Бредлі: «Джошуа необхідно стати сильніше ментально перед боєм з Усик»
Професійний бокс
12:50
Красюк: «Усик буде спілкуватися з медіа і доносити повідомлення світу наскільки це можливо»
Красюк: «Усик буде спілкуватися з медіа і доносити повідомлення світу наскільки це можливо»
Професійний бокс
11:14
Екс-чемпіон світу розповів, як Джошуа виграти у Усика
Екс-чемпіон світу розповів, як Джошуа виграти у Усика
Професійний бокс
11:04
Тренер Бетербієва: «У реванші Усику буде простіше»
Тренер Бетербієва: «У реванші Усику буде простіше»
Професійний бокс
10:34
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини