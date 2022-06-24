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Джойс: «Джошуа буде важко пришпилити Усика»

Британець заявив, що AJ навряд чи нокаутує українця в прийдешньому реванші
Бокс Професійний бокс
22:25
Джойс: «Джошуа буде важко пришпилити Усика»

Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) в інтерв'ю talkSPORT заявив, що колишній лідер хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) навряд чи нокаутує чемпіона світу з версіями WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) в прийдешньому реванші.

«У-перше, складно прикластися по Усик рукавичкою. Справа в тому, що він пересувається на ногах і рухає головою. Він дуже розважливий в своїх рухах, коли вступає або не вступає в розмін.

Так що важко пришпилити Усика, але по ньому вже потрапляли раніше, і здається, що він добре тримає удар. Але в першу чергу вам необхідно по ньому потрапити, тому що Мурат Гассиев в першій важкій вазі мав феноменальною міццю, проте не зміг прикластися до нього».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Рене Тер Велде
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Джо Джойс Олександр Усик Ентоні Джошуа

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