Джойс – про бій Усик – Джошуа: «У нього є шанс панчера»

Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) в інтерв'ю The Sun заявив, що у колишнього лідера хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) є шанси на перемогу в реванші з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF в їх дивізіоні Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Я дуже сподіваюся, що він переможе в реванші заради британських фанатів і британського боксу. У Джошуа є шанс. Він показав, що може все перевернути з ніг на голову в реванші з Енді Руїсом, коли Ентоні використовував іншу тактику.

Він був конкурентним в першому бою з Усик, і у нього є хороша міць. Тому якщо Джошуа зможе битися з Усик так, як повинен був в першому поєдинку, то у нього є шанс панчера».