Джойс – про бій Усик – Джошуа: «У нього є шанс панчера»
Непереможений суперважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) в інтерв'ю The Sun заявив, що у колишнього лідера хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) є шанси на перемогу в реванші з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF в їх дивізіоні Олександром Усиком (19-0, 13 KO).
«Зміна тренера може бути складною, але це залежить від того, який ти людина. Якщо Джошуа зможе вбирати всю нову інформацію і тактику, то все буде добре. Однак, ймовірно, йому знадобиться час, щоб адаптуватися і застосувати це в спарингах і боях.
Я дуже сподіваюся, що він переможе в реванші заради британських фанатів і британського боксу. У Джошуа є шанс. Він показав, що може все перевернути з ніг на голову в реванші з Енді Руїсом, коли Ентоні використовував іншу тактику.
Він був конкурентним в першому бою з Усик, і у нього є хороша міць. Тому якщо Джошуа зможе битися з Усик так, як повинен був в першому поєдинку, то у нього є шанс панчера».
Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
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