Джойс: «Я впевнений, що нокаутую Усика та Джошуа»

Джо Джойс / Фото: British GQ

Топовий британський суперважковаговик Джо Джойс (14-0, 13 KO) в коментарі Youtube- каналу iFL TV заявив, що здатний нокаутувати чемпіона світу WBO, IBF, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).



Я впевнений, що нокаутую Усика і Джошуа. У мене є міць, міцна щелепа і міцність. Можливо, іноді мені трохи не вистачає швидкості, але я постійно покращую техніку, особливо працюючи з Ісмаелем Саласом. Я поки не досяг стелі, але я все ще вчуся і стаю краще».