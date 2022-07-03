Джойс звернувся до Усика та Ф'юрі: «Тільки питання часу, коли я отримаю чемпіонські пояси»
Джойс: «Я впевнений, що нокаутую Усика та Джошуа»
Джо зазначив, що у нього є три важливі аспекти для перемоги
14:45
Джо Джойс / Фото: British GQ
Топовий британський суперважковаговик Джо Джойс (14-0, 13 KO) в коментарі Youtube- каналу iFL TV
заявив, що здатний нокаутувати чемпіона світу WBO, IBF, WBA Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа
(24-2, 22 КО).
«У нас з Джошуа була перепалка в Twitter, але в підсумку, він все ж британський боксер, і необхідно підтримати його. Я сподіваюся, що він поверне свої пояси, але в цей час я дуже поважаю Усика. Я отримав задоволення від нашого поєдинку і з радістю побився б з ним ще раз. Я б провів реванш з обома, і сподіваюся, що в цей раз краще виступлю проти Джошуа.
Я впевнений, що нокаутую Усика і Джошуа. У мене є міць, міцна щелепа і міцність. Можливо, іноді мені трохи не вистачає швидкості, але я постійно покращую техніку, особливо працюючи з Ісмаелем Саласом. Я поки не досяг стелі, але я все ще вчуся і стаю краще».
Нагадаємо, раніше Джойс достроково виграв у німця румунського походження Крістіана Хаммера.
Коментарі 0