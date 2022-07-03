Джо Джойс висловився про співпрацю Джошуа з Гарсією
Джойс звернувся до Усика та Ф'юрі: «Тільки питання часу, коли я отримаю чемпіонські пояси»
Джо вже в числі претендентів на титул за двома версіями
10:58
Джо Джойс / Фото: Sky Sports
Британський суперважковаговик, чемпіон WBC Silver і WBO International Джо Джойс (14-0, 13 KO ) прокоментував свою перемогу над німцем Крістіаном Хаммером (26-10, 16 KO). Слова боксера приводить портал boxingnews24.com.
«Я продовжую йти вперед і збираюся дістатися до вершини. Я займаю високі рядки в рейтингах версій WBC і WBO. Це тільки питання часу, коли я отримаю чемпіонські пояси.
Я готовий до наступного етапу. Зараз я на найвищому рівні. Питання часу, коли чемпіони розберуться зі своїми справами. Я готовий і чекаю їх».
Нагадаємо, Джойсу вдалося виграти у Хаммера технічним нокаутом.