«Є ресурс, який закінчується». Усик завершить кар'єру після бою з Ф'юрі?

Олександр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Чемпіон світу з версій WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) в коментарі YouTube-каналу USYK17 висловився про завершення кар'єри.



Вони якраз починають свій шлях, 8-10 років хлопцям. З донькою я по-іншому себе веду. Але мені не хочеться їхати і по півроку де-небудь перебувати. Зараз, коли останній табір був таким довгим, я вже більше думав про те, що пацани ростуть, а мене немає.

Через телефон, через відеозв'язок, ти не можеш дати те, що ти повинен дати. Звичайно, всьому є якась кінцева точка. У кар'єрі спортсмена вона теж є. Я про це замислююся. Реально замислююся.

Я хочу ще жити після цього. І не ходити трястися або записувати, що у мене завтра. Треба на все дивитися реально. Я бачу, що не такий старий, мені 35 років, але я бачу, що є ресурс, який закінчується. Не хочеться, щоб тебе мутузило потім.

Самообманом не можна займатися. Якщо ти розумієш, що молоді хлопці підходять, і у них швидкість краще, вони витриваліші. Треба просто собі сказати: «Друже, вибирай інший вид діяльності і працюй». Все».