Усик про образи Ф'юрі: «Бомж? Ну він помиляється. У мене є будинок і є прописка»

Українець зізнався, що його не зачіпають слова британця

Чемпіон світу з версій WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) в коментарі YouTube-каналу USYK17 висловився про образи з боку Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

«Взагалі фіолетово на це все. Я поставив перед собою таку ось стіну, і весь той бруд, який він кидає, відлітає і потрапляє на нього. На себе не приймаю цього ні крапельки. Ну як він може мене зачепити? Обзивається кроликом, бомжем, щось ще. Так я сам жартував, що я білий кролик, коли мене називали тигром. Бомж? Ну він помиляється. У мене є будинок і є прописка. І все інше, що я побив культуриста – це просто його слова. Він психологічно не може втриматися. Йому потрібно кидатися брудом. Думаю, таким чином він себе захищає». Нагадаємо, раніше Усик розповів, навіщо Ф'юрі потрібен був бій з Дереком Чісорой.

Карен Агабекян