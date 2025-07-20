Олег Гончар

Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) Едді Хірн висловив здивування щодо можливої організації бою між своїм підопічним та відеоблогером і боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

Хірн пригадав нещодавній вихід Пола на ринг після тріумфу Олександра Усика, назвавши це дивним явищем у світі боксу, якщо Джейк хоче битися з Джошуа.

За його словами, Пол вважає, що може нокаутувати Джошуа через нібито слабке підборіддя.

Хірн уже зв’язався з менеджером Пола і запланував переговори на наступний тиждень. Він підкреслив, що якщо Джейк серйозно налаштований, бій може відбутися і стати наймасштабнішим у боксі за кількістю переглядів, перевершивши навіть потенційний поєдинок Канело – Кроуфорд.

«Якщо ти настільки азартний – ми готові». Ентоні Джошуа

Однак промоутер застеріг Пола про небезпеку такого бою, наголосивши, що це не гра чи ютуб-шоу, а фізично ризикований виклик. Хірн згадав Френсіса Нганну, який, на його думку, легко б здолав Пола, і закликав бути обережним із бажаннями.

Зазначимо, що у боксерському поєдинку Джошуа нокаутував Нганну на початку бою.