Усик після перемоги над Дюбуа провів битву поглядів з Джейком Полом
Американець хоче битися не за правилами боксу
близько 13 годин тому
Джейк Пол та Усик / Фото - DAZN
Популярний відеоблогер і боксер американець Джейк Пол провів битву поглядів з абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Пол вийшов на ринг після перемоги українця над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Також Джейк закликав Усика провести бій за правилами MMA.
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
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